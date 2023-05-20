Иранская разведка организовала нападение на лидеров Южного Азербайджана?

В США совершено нападение на лидера Национально-освободительного движения Южного Азербайджана Ахмеда Обали и его сына Дениза.

Как сообщает musavat.com, точной информации о деталях инцидента нет. Но, согласно первоначальной версии, за нападением стоит иранская разведка. В настоящее время состояние Ахмеда Обали тяжелое, у него сломаны пальцы, ему пытались свернуть шею. Его сын также госпитализирован.

Также сообщается, что местная полиция задержала нападавших, всего шесть человек.

Обали после инцидента заявил, что знает и заказчиков, и исполнителей покушения.

«До сегодняшнего дня я жил открыто, я работал для страны и народа. Я всегда открыто высказывал свое мнение. Два дня назад на меня напали», - сказал он.

Следует отметить, что Ахмед Обали и его семья долгие годы проживают в эмиграции в США. В настоящее время Ахмед является гражданином США. Обали – основатель и глава телеканала GünAz TV, который борется против иранского режима. Обали часто бывал в Азербайджане. Инцидент произошел спустя 1 день после возвращения из Азербайджана.