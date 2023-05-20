В Армении запретили хоронить останки боевика ASALA

Минобороны Армении запретило хоронить останки боевика ASALA в воинском пантеоне «Ераблур».

Останки боевика террористической организации ASALA Пьера Гюлумяна, погибшего 2 августа 1982 года в Париже в результате несчастного случая, должны были быть захоронены в воинском пантеоне «Ераблур» в мемориале, где уже 23 года установлен надгробный камень Гюлумяна.

Однако утром 19 мая действующие власти Армении официально сообщили, что захоронение останков Гюлумяна в «Ераблуре» не санкционируется.