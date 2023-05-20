Пригожин иронично поздравил Шойгу
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил с днем рождения министра обороны России Сергея Шойгу. Официальное письмо опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«От себя лично, от командования и бойцов ЧВК «Вагнер» поздравляю Вас, президента Русского географического общества, кавалера Мальтийского ордена с днём рождения! Вы незаурядный человек: пройдя путь от электрика и строителя, вы не только отдавали себя работе, но и тратили огромное количество времени на развитие своих многочисленных талантов. Мало кто объединяет в себе способности утонченного эстета, художника-графика, резчика по дереву, охотника, любителя хоккея, заботливого отца и тестя. Надеемся, что вы и дальше будете радовать окружающих своей счастливой улыбкой!» - написал Пригожин.