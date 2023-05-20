Александр Караваев, автор haqqin.az 20:48

В дни проходящего в Хиросиме саммита G7 западная коалиция обрушила на Россию очередной, ожидаемый пакет экономических санкций в отношении порядка ста компаний и организаций. Новизна нынешнего блока рестрикций – это разворот в сторону ограничений партнеров России в странах СНГ/ЕАЭС. В данном случае, против ряда компаний в Армении и Киргизии. Но, скорее всего, это лишь «пробный шар», после запуска которого последуют дальнейшие действия. Мощный удар по Южному Кавказу В практическом плане нынешний пакет санкций охватывает обширный список компаний, которые так или иначе участвуют в экономическом взаимодействии с Турцией, а также странами Южного Кавказа и Центральной Азии. В частности, этот акцент заметен в действиях Великобритании, которая ввела ограничения против российской металлургии. В британские списки попали Магнитогорский металлургический комбинат (одно из его ключевых совместных предприятий, "ММК Металурджи", находится в турецком порту Искендерун), «Трубная металлургическая компания», «Объединенная металлургическая компания», Челябинский металлургический комбинат и группа «Мечел». Все они осуществляют поставки продукции в регион СНГ/ЕАЭС.

Также нанесен удар по транспортной сфере и речным перевозкам. Под санкциями оказались Волжское пароходство, компания "Совфрахт" (под американскими санкциями, начиная с 2016 года), FESCO, "МГ-Флот", "СК Юг" и Sun Ship Management (структура "Совкомфлота"). То есть, речь, практически, идет не только об основных, но и о потенциальных российских перевозчиках на Волге и Каспийском море. В 2022 году часть этих компаний уже была включена в американские санкционные списки. Другое дело, что они, как правило, уже адаптировались к создавшейся ситуации. Тем не менее, новые ограничения – это новая головная боль для бизнеса и товароотправителей в СНГ/ЕАЭС. Также под персональными санкциями Великобритании оказался вице-премьер правительства России Андрей Белоусов, как председатель совета директоров ОАО РЖД и один из основных чиновников, осуществляющих межведомственную координацию в коридоре "Север-Юг". Риски предстоящих лет Про антироссийские санкции в проекции СНГ/ЕАЭС важно не упускать из внимания несколько моментов: - они будут действовать гораздо дольше, чем идут боевые действия в Украине, в историческом горизонте десятилетий; - в определенный момент адресные санкции будут введены против группы компании СНГ/ЕАЭС, работающих с РФ, а также против конкретных фигур в бизнесе и в политике. К этому нужно готовиться, поскольку речь идет о вещах неизбежных, где неприкасаемых нет и быть не может. Первые "звоночки" этой невеселой перспективы уже звучат. Например, мэрия грузинской столицы объявила, что аннулирует договор с российским "Метровагонмашем" на поставку 40 вагонов для метрополитена Тбилиси из-за попадания компании в лист ограничений Министерства финансов США.

Ереванский коньячный завод, принадлежащий мировому производителю крепкого алкоголя Pernod Ricard, столкнулся с новым решением владельца, который уже объявил, что прекращает экспорт в Россию всех международных брендов. Как будут маневрировать в этой ситуации виноделы, сказать трудно; - динамика санкций будет нарастать год от года, от сферы к сфере. По ряду секторов новые санкционные ограничения будут нарастать, по некоторым другим, наоборот, снижаться (то есть, санкции, вроде бы, есть, однако за их нарушение будут не карать, а журить); - можно прогнозировать возникновение двухконтурной экономики СНГ/ЕАЭС: один контур - на ЕС и западный блок, другой - на Россию и страны ШОС. Возникают реалии состязания западной и российско-евразийской экономических платформ и обслуживающих архитектур в сфере финансов, логистики и страхования. Причем альтернатив западной финансовой архитектуре будет множество, вследствие чего возникнет сеть, объединяющая двусторонние линии экономических отношений России. При этом заметно увеличится роль китайского юаня; - в политическом отношении ситуация будет раскачиваться до момента возникновения более или менее очевидной границы размежевания - проевропейского и российско-евразийского блоков. В наиболее сложном положении окажутся страны Южного Кавказа.

Главная задача Запада – не столько напугать, сколько перетянуть на свою сторону группу СНГ/ЕАЭС, снижая таким образом уровень и масштабы их взаимодействия с Россией. При этом понятно, что в ситуации фактической войны с РФ коллективный Запад не станет особо погружаться в социально-экономические проблемы последствий отстыковки государств СНГ от российской экономики, а просто предложит странам этой группы определенный размер "компенсаций". Схватка за Южный Кавказ и Центральную Азию В целом, за Южный Кавказ и Центральную Азию начнется нешуточная борьба, в которую и Россия, и Запад уже вкладывают немалые политические и финансовые ресурсы. Что в этой связи ожидать от Евроатлантического блока? Выше уже сказано про перспективы введения более четко оформленных санкций в рамках очередных пакетов (в данный момент обсуждается ограничение транзита в РФ) плюс угроза персональных санкций по должностным лицам. Второй момент – это угрозы политической дестабилизации в тех странах, которые будут наращивать взаимодействие с Россией. Нетрудно представить себе сценарий объединения в единый антипутинский фронт оппозиционных сил внутри Российской Федерации, Турции и стран постсоветского региона. Не говоря уже о том, что в ряде случаев эти национальные группы локализованы в европейских диаспорах, что, конечно, упрощает возможную координацию. Поэтому нужно понимать, что, к примеру, такой естественный фактор, как интересы Турции в поясе СНГ/ЕАЭС при президенте Эрдогане это одно, а в случае победы Кылычдароглу на выборах 28 мая – уже совсем другое, принципиально иной вариант развития событий. Следовательно, почему бы Западу не поддержать по такому сценарию приход к власти фигур, подобных Кылычдароглу, по всему тюркскому поясу? Для коллективного Запада стабильность в этих странах является делом вторичным, главное – побольнее ударить по интересам России и укрепить проукраинскую коалицию.

Отсюда и третий момент - медиаподдержка оппозиции и работа с общественным мнением на Южном Кавказе. Уже сейчас обозначилась ситуация, когда любые формы публичных сделок с РФ (проекты, инвестиции, совместная координация) подвергаются усиленной обструкции и демонизации. Что, очевидно, будет давить на правительства государств региона. Ситуацию в Грузии (общественная кампания против авиакомпании Georgian Airways, которая начала регулярные полеты в Россию) можно репродуцировать на другие постсоветские страны с поправкой на местную специфику. В Армении, к слову, это получается совсем неплохо. Так же это возможно и в Азербайджане. Помимо "угроз", Запад, естественно, предложит и бонусы взаимодействия. Дипломаты и чиновники ЕС будут активно продвигать преимущества наращивания связей с ЕС через расширение финансирования программ, торговых квот и облегчение доступа к деньгам МВФ и ЕБРР. По существу, это происходит уже сейчас. Одним из главных преимуществ РФ в регионе является экономическое влияние. Если брать пропорцию для Центральной Азии, то в цифрах, накопленных за десять лет инвестиций Россия заняла третью строчку – на первом месте со 105 миллиардами долларов идет Евросоюз, затем Китай с 40 миллиардами и Россия - порядка 25 миллиардов долларов. На Кавказе место Китая займет Турция Если же брать Южный Кавказ, то мы видим похожую пропорцию за исключением того, что место Китая в этом регионе занимает Турция (накопленные инвестиции России в Азербайджан составляют около 8 миллиардов долларов). Также у России по традиции достаточно высокий уровень торговли с группой стран СНГ. В частности, в 2022 году товарооборот со странами Центральной Азии увеличился на 20 процентов, поднявшись до 41 миллиарда долларов, а с Южным Кавказом оборот достиг около 10,1 миллиарда.