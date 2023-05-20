Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток

Первый вице-президент Азербайджана, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своем Instagram-аккаунте публикацией по случаю победы азербайджанской сборной по групповым упражнениям на 39-м чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.

«Ура! Поздравляю и горжусь! Вы невероятные! Спасибо вам за ваше усердие, стремление к победам, за вашу красоту и грацию!», - написала Мехрибан Алиева.

Азербайджанская команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной успешно выступила в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами. Выступление гимнасток судьи оценили в 32,250 балла.