Ирак запретил доллары

Ирак запретил операции с американской валютой, с какой бы целью они ни проводились, сообщает Haber7.

Отмечается, что иракское правительство запретило использование доллара как в частных, так и в торговых сделках. Теперь покупать и продавать иностранную валюту нельзя.

Указывается, что любой, кто совершит транзакции с использованием других валют, помимо иракского динара, будет оштрафован. При повторном нарушении уже грозит тюремное заключение. Поэтому от торговцев валютой будут требовать письменное обязательство перед правительством, в котором они обещают совершать сделки лишь с использованием динара.