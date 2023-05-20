Делегация Минздрава проводит важные встречи в Женеве фото
Как сообщалось ранее, в Женеве проходит 76-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Азербайджан на сессии представлен делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.
В рамках сессии азербайджанская делегация провела встречу с руководством компании Siemens Healthineers - одним из лидеров в области медицинских технологий и разработке цифровых услуг в области здравоохранения.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями о возможностях механизмов применения передовых технологий, искусственного интеллекта и инновационных достижений в области здравоохранения Азербайджана.