На выборах в Греции лидирует правящая партия

Правящая правоцентристская партия «Новая демократия» (НД) во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом лидирует на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Греции.

Об этом свидетельствуют результаты первых экзитполов, которые были оглашены ведущими телеканалами после закрытия избирательных участков в 19:00.

По этим данным, «Новая демократия» получает 36-40% голосов, а главное оппозиционное объединение - Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса - 25-29% голосов.

Левая партия ПАСОК - Движение перемен может набрать 9,5-12,5% голосов, Компартия Греции (КПГ) - 6-8%, правая «Эллиники лиси» («Греческое решение») - 3,5-5,5%, еще одна небольшая левая партия МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса - 2,5-4,5%. В парламент, согласно этим экзитполам, может войти и седьмая партия - «Курс на свободу» - с 2,2-4,2%. Эту партию возглавляет бывшая председатель греческого парламента Зои Константопулу, которая была адвокатом россиянина Александра Винника, когда он находился под арестом в Греции.

Согласно экзитполам, «Новая демократия» может получить 121-125 мест в 300-местном парламенте, СИРИЗА - ПА - 86-89, ПАСОК - Движение перемен - 35-36, КПГ - 22-23, МЕРА25 - 11-12, «Греческое решение» - 15, а «Курс на свободу» - до 10.