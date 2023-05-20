Пригожин: С 1 июня «вагнеровцев» на передовой не будет
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что боевики ЧВК покинут передовую.
«Все территории, которые мы обещали захватить, мы захватили до последнего квадратного сантиметра. На Хромово не идем», - приводит заявление предпринимателя его пресс-служба.
Пригожин заявил, что «Вагнер» передает позиции в Бахмуте Минобороны России и покидает зону боевых действий».
«С 1 июня ни одного бойца ЧВК «Вагнер» на переднем крае не будет до тех пор, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и дообучение», - заявил он.