Пригожин: С 1 июня «вагнеровцев» на передовой не будет

«Все территории, которые мы обещали захватить, мы захватили до последнего квадратного сантиметра. На Хромово не идем», - приводит заявление предпринимателя его пресс-служба.

Пригожин заявил, что «Вагнер» передает позиции в Бахмуте Минобороны России и покидает зону боевых действий».

«С 1 июня ни одного бойца ЧВК «Вагнер» на переднем крае не будет до тех пор, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и дообучение», - заявил он.