В Украине сообщили о продвижении в Бахмуте

Украинские войска удерживают здания в юго-западной части Бахмута. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.

«Наши защитники держат несколько зданий и фортификационных сооружений в юго-западной части города. Там, где риск потерь меньше, наши подразделения пытаются продвигаться, контратакуя противника. В частности, за последние сутки по некоторым участкам было продвижение в районе 200 метров», - сообщил Череватый.

Он отметил, что Бахмут остается приоритетной целью россиян, и они все еще пытаются взять город под свой полный контроль.