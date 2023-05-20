Посла Швейцарии вызвали в МИД Ирана
Посол Швейцарии в Тегеране Надин Лозан была вызвана в Министерство иностранных дел Ирана, передает агентство Mehr.
Министерство иностранных дел Ирана заявило Надин Лозано, что «такое нетрадиционное действие не соответствует дружественным отношениям между Ираном и Швейцарией и должно быть исправлено».
В пятницу вечером посольство Швейцарии в Тегеране на своей странице в Twitter осудило казнь трех участников протестов в Иране.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!