Чавушоглу заявил о сокращении числа российских туристов

После обещания лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу ввести эмбарго в отношении России, число российских туристов, посетивших Турцию, сократилось до 10 процентов, сказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, причина снижения количества российских туристов связана с тем, что они не смогут вернуться в свою страну в случае победы оппозиции на выборах.

Отметим, что количество туристов, посетивших Турцию в январе-марте 2023 года, увеличилось на 26,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8 миллионов 181 тысячу 566 человек.