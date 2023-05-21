Байден еще не принял окончательное решение по F-16

Президент США Джо Байден еще не принял окончательного решения о передаче Украине истребителей F-16, заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN в воскресенье, пишет Politico.

«Я думаю, что, учитывая количество (F-16), которые сейчас доступны на складах наших европейских союзников, и то, что, исходя из денег, которые нам выделил Конгресс, есть так много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить, возможно, мы больше сосредоточимся на передаче третьей стороной, но президент еще не принял окончательного решения», - отметил Салливан.

Советник добавил, что Украина не получила истребители раньше, поскольку они не были «критически важными» для ожидаемого контрнаступления ВСУ.

«Соединенные Штаты мобилизовали исключительные усилия, чтобы вовремя и в полном объеме предоставить Украине все необходимое для начала этого контрнаступления. Теперь, когда мы это сделали, мы можем ожидать долгосрочной способности Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию. Истребители четвертого поколения, западные истребители F-16 необходимы для этой борьбы», - сказал Салливан.