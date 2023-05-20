Тер-Петросян: Армению ждет гораздо более печальная перспектива

«Арест матери, потерявшей сына на поле боя, является большим позором, чем даже отвратительный поступок печально известного спикера парламента, который плюнул в лицо гражданину в центре Еревана среди бела дня. Эти два случая показывают, что цинизм властей не знает границ».

Так прокомментировал арест матери погибшего военнослужащего Гаяне Акопян первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

«Казалось бы, разрядка внутриполитической напряженности в Армении должна быть обязанностью и заботой властей, но, как мы видим, именно они еще больше нагнетают напряженность своими циничными и недальновидными действиями.

Если так будет продолжаться, нашу страну ждет гораздо более печальная, если не взрывоопасная перспектива. Констатируя это, в то же время считаю необходимым отметить, что проявления непристойного поведения по отношению к членам семьи представителей власти также недопустимы», - заявил Тер-Петросян.