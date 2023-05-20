Задержаны преступники, переправлявшие индийцев в Азербайджан

Согласно информации, члены группы - Гириш Бхандари, Химаншу Мехта, Гаган Шарма и Рамеш Арья действовали нелегально от имени туристической компании в районе Тилак Нагар в Западном Дели.

«Бхандари был главным в группе. Он начал свою деятельность около 12 лет назад, открыв туристический бизнес, чтобы избежать внимания полиции», - сказал специальный комиссар отдела по борьбе с преступностью Равиндра Сингх Ядав.

По словам Ядава, у группы есть агенты в Дели, где расположены все посольства, в других частях столичного региона, а также партнеры в таких странах, как Сальвадор и Мексика.

Аресты и конфискации производились с начала этого месяца до конца прошлой недели, после того как криминальный отдел начал уделять внимание из-за «стремительного всплеска» таких мошенничеств.

Сотрудник полиции сообщил, что группа в основном использовала два маршрута для отправки индийцев в США - Баку-Стамбул-Сальвадор и Европа-Мексика.