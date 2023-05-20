В Украине пообещали полностью разгромить «Вагнер»

«Пусть они («вагнеровцы» в Бахмуте) чувствуют постоянную угрозу. Или мы их окружим сейчас, или немножко позже, но та группировка будет разбита до конца», - заявил Череватый.

По его словам, ВСУ оттесняют россиян на подступах к Бахмуту, а «Вагнеру» уже нанесены невосполнимые потери.

«Невосполнимые потери уже нанесены ЧВК «Вагнера». Несмотря на то, что у нас там нет численного превосходства над врагом и превосходства в снарядах, мы благодаря обученности и военной смекалке пытаемся оттеснять врага и он это понимает, и этим призваны их заявления.

А где будут главные удары, пусть думают и пусть переживают. Мы видим очень хорошо их намерения, как они подтягивают силы, но на каждое их действие и нас есть варианты решений», - добавил Череватый.