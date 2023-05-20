Аналитики отмечают, что российское телевидение рапортовало об этом предполагаемом окончательном взятии небольшого украинского города как о каком-то эпохальном событии.

Отряды ЧВК «Вагнер», судя по всему, вышли к западной административной границе Бахмута, констатирует американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке.

«Российское государственное телевидение изобразило предполагаемое взятие Бахмута как судьбоносное историческое событие и заявило, что взятие города будет способствовать успеху российских операций по взятию Славянска (41 км на северо-запад от Бахмута), Краматорска (35 км на северо-запад от Бахмута) и даже Днепра (примерно 215 км на запад от Бахмута), - рассказывает ISW. - Кремль, вероятно, попытался подать взятие Бахмута как историческую победу, поскольку тактические успехи в Украине у него по-прежнему отсутствуют».

Обозреватели ISW заметили, что российский Первый канал даже заявил, что «вагнеровцы» в Бахмуте должны ощущать себя как «их деды в Берлине».

Институт отмечает контраст этих рапортов гостелевидения с более трезвыми высказываниями российских ультранационалистов-блогеров, которые рассуждают о необходимости и шансах после Бахмута взять села и городок Часов Яр на запад от него.

Аналитики института предположили, что «это растущее расхождение, вероятно, продолжит подрывать способность Кремля формировать российское информационное пространство».