Россия ударила по Днепру: есть разрушения и пострадавшие

Ночью 22 мая Россия ударила по украинскому городу Днепр. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, над областью было сбито 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты.

«Однако, к сожалению, были и «прилеты», - сказал Лысак. От падавших обломков и взрывов пострадали несколько человек, но погибших, по сведениям главы ОВА, нет. Повреждены многие здания и автомобили.

«Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники повреждены. Повреждены 25 частных авто и 2 автобуса. Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там повреждены три здания. Зацепило три частных дома и девять многоквартирных. А еще детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто», - сказал глава ОВА.