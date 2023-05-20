Жуткое ДТП в Гобустане: пятеро погибших добавлено видео
В Гобустане на территории Джанги произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
АПА сообщает, что водитель Kia потерял управление, в результате автомобиль перевернулся. В аварии погибли пять человек - две женщины и трое мужчин, среди погибших есть и ребенок.
В пресс-службе МВД заявили, что один из пассажиров автомобиля госпитализирован в Баку. Проводится расследование.
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