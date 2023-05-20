Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata («Альянс Ататюрка») Синан Оган заявит в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, сообщает газета Hürriyet cо ссылкой на источники.

«Согласно полученной информации, Синан Оган объявит сегодня, что он поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов. Он заявит, что не будет поддерживать Кылычдароглу, поскольку тот поддерживает террористические организации», - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.

По его данным, Оган в понедельник «объявит пункты, которые обсуждал с президентом Эрдоганом».

«Это не изменять первые четыре статьи Конституции. Недопущение попыток убрать из Конституции тюркскую идентичность, борьба против всех видов террористических организаций и терроризма, постепенная депортация просителей убежища в соответствии с планом, развитие экономической политики в соответствии с международными рынками и большая гибкость в политике процентных ставок», - пишет издание.