Зеленский не встретился с президентом Бразилии: в чем причина

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объяснил, почему не состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Японии.

Как передает AFP, президент Бразилии на пресс-конференции перед тем, как отправиться домой из Японии, сказал, что президент Украины опоздал, а потом не было времени.

Журналисты спросили Зеленского, разочарован ли он тем, что не удалось найти времени на эту встречу с Лулой. На что Зеленский ответил: «Я думаю, это его разочаровало».

Сам Лула на пресс-конференции сказал, что был не разочарован, а расстроен, поскольку хотел встретиться с Зеленским и поговорить: «Зеленский уже взрослый. Он знает, что делает».

Президент Бразилии заявил, что его команда запланировала встречу с Зеленским на 21 мая днем. Но украинский лидер опоздал, и его собственная повестка дня после этого была насыщенной. Лула добавил, что не видит смысла встречаться с Зеленским сейчас. По его словам, ни он, ни президент России Владимир Путин, похоже, не хотят мира: «Пока они оба уверены, что выиграют войну».