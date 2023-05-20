Власти Турции о запрете продажи жилья иностранцам

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции не намерены полностью запрещать продажу жилья иностранцам на фоне колоссального роста цен на недвижимость, передают турецкие СМИ.

По его словам, ряд мер примут после выборов.

«Эту проблему запретами не решить, как уже говорил президент, мы примем ряд корректив», — сказал Чавушоглу.

Отмечается, что ранее кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу призывал запретить продажу квартир иностранцам до стабилизации ситуации на рынке.