Почему Затулина не хотели впускать в Казахстан

Сам Затулин сказал «Газете.Ru», что уже второй день находится в Казахстане (в городе Байконур), отметив, что на контрольно-пропускном пункте действительно возникли проблемы, пограничники не смогли объяснить, чем они вызваны.

«Действительно, мы вчера прибыли из Москвы в Байконур и была заминка при прохождении паспортного контроля, который осуществляют пограничники Казахстана. Нам пришлось на какое-то время задержаться на этом паспортном контрольно-пропускном пункте. Я сожалею, но никак не могу объяснить, какие именно претензии были ко мне, поскольку пограничники этого тоже не могли объяснить. После вмешательства посла и посольства Российской Федерации, которое мы поставили в известность, это недоразумение или эта провокация была прекращена», — сказал Затулин, добавив, что его визит в Казахстан не имеет политической подоплеки.

По словам Затулина, в Байконур он прибыл для того, чтобы открыть ветеранский теннисный турнир «Ракетка Байконура 2023», а также провести ряд других мероприятий.

РБК напоминает, что в июне прошлого года Затулин сделал замечание по поводу слов президента республики Касым-Жомарта Токаева. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава казахстанского государства заявил о непризнании «квазигосударственных территорий» «ДНР» и «ЛНР». Затулин заявил после этого, что союзники России относятся к партнерству «как к шведскому столу — то, что им нравится, они берут, а то, что не нравится, не берут».

«Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населенных пунктов с преимущественно русским населением имел слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном. Мы везде и всюду, в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно, как в случае с Украиной», — заявил Затулин.