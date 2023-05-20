После переговоров в расширенном составе президенты Азербайджана и Литвы Ильхам Алиев и Гитанас Науседа выступили с заявлениями для прессы.

В Вильнюсе с участием президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Гитанаса Науседы состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов.

После подписания документов началась встреча Ильхама Алиева и Гитанаса Науседы в расширенном составе.

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В Вильнюсе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, в честь Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана Науседиене. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Литвы. Ильхам Алиев и Гитанас Науседа прошли перед почетным караулом.

Литовская делегация была представлена президенту Азербайджана и первой леди, члены азербайджанской делегации - президенту Литвы и его супруге.

Затем была сделана совместная фотография. Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева оставили запись в памятной книге.

После церемонии официальной встречи началась встреча Ильхама Алиева и Гитанаса Науседы в узком составе.