Россия с большой вероятностью сейчас находится в процессе создания новой элитной ударной авиагруппы под кодовым названием "Шторм" для ударов по Украине, говорится в сводке британской разведки.

По мнению аналитиков, в ее состав, вероятно, войдет как минимум одна эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрилья боевых вертолетов, сообщает разведка.

"Сочетание типов самолетов позволяет предположить, что основная роль группы будет заключаться в выполнении наземных ударных задач", - говорится в сводке.

Отмечается, что создание такой группы говорит о том, что регулярные эскадрильи воздушных сил России отстают в выполнении своих основных задач - ударов по украинским границам.