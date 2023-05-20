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19 мая 2023 года Azerbaijan Fish Farm MMC и Общественное объединение «Ассоциация производителей и переработчиков рыбы Азербайджана» организовали в Еникендском осетровом хозяйстве в Нефтчалинском районе мероприятие, посвященное Международному дню биоразнообразия и 100-летию Гейдара Алиева. Куринский экспериментальный завод по разведению осетровых имени С.Г. Керимова был введен в эксплуатацию в 1954 году и до приватизации находился в ведомстве Министерства экологии и природных ресурсов. После приватизации 34 водоема на предприятии были полностью реконструированы, приобретены технологии, работающие на основе замкнутого водного цикла, отремонтированы бассейны и установлены новые бассейны.

Основное хозяйство общей площадью 58,6 га расположено в селе Еникенд Нефтчалинского района. Отмечалось, что в течение года на предприятии планируется производить 10 тонн икры осетровых пород рыб, 200 тонн мяса осетровых пород, 100 тонн товарной рыбы. Фактическое производство осетровых рыб составляет 65 тонн, а икорной продукции - 1,327 тонны. Было также отмечено, что Общественное объединение «Ассоциация производителей и переработчиков рыбы Азербайджана» и компания Azerbaijan Fish Farm MMC совместно провели это направленное на восстановление запасов осетровых рыб в Каспийском море значимое мероприятие, посвященное Международному дню биоразнообразия и 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Учитывая критическое состояние осетровых рыб в наше время, инициатива компании Azerbaijan Fish Farm MMC по выпуску этих видов рыб в Каспийское море способствует восстановлению и воспроизводству их поголовья, а также сохранению биоразнообразия. Мероприятие продемонстрировало важность совместных действий и ответственности в сохранении экологического баланса и природных ресурсов Каспийского моря, известного своим неповторимым биоразнообразием. В мероприятии приняли участие глава районной Исполнительной власти Миргасан Сеидов, председатель правления Lu-Mun Holding Руфат Табасаранский, официальные лица соответствующих структур и представители госструктур, СМИ, НПО, руководители и специалисты местных рыбоводческих предприятий. В своих выступлениях Р.Табасаранский и М.Сеидов отметили, что общенациональный лидер Гейдар Алиев в период своего пребывания у власти всегда уделял особое внимание улучшению экологической ситуации, сохранению биоразнообразия. Подписание ряда соответствующих распоряжений вновь подтверждает, что эта сфера является одной из приоритетных в Азербайджане.