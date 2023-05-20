Билла Гейтса шантажировали из-за романа с россиянкой Американские СМИ
Финансист Джеффри Эпштейн пытался шантажировать основателя Microsoft Билла Гейтса из-за романа бизнесмена с девушкой из России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
По данным источников издания, у Гейтса был короткий роман с бриджисткой из России по имени Мила Антонова (в 2010 году она в видеоролике упоминала, что некоторое время назад встретилась с основателем Microsoft на турнире по бриджу и сыграла с ним партию).
Гейтс познакомился с Милой Антоновой в 2010 году, а в 2013 году девушка встретила Эпштейна, у которого якобы она одолжила деньги на обучение. В 2017 году, как отмечает издание, Эпштейн написал основателю Microsoft и потребовал возместить эти средства.
"В 2017 году Эпштейн послал Гейтсу электронное письмо, в котором попросил основателя Microsoft возместить ему расходы на учебу Антоновой. Предполагается, что Эпштейн таким образом давал понять, что знает о романе Гейтса, который в тот момент еще был женат. Вероятно, о связи Гейтса с Антоновой финансист решил упомянуть, чтобы заставить основателя Microsoft вложить средства в благотворительный фонд, который Эпштейн пытался создать с JPMorgan. Фонд в итоге так и не был основан", - пишет WSJ.
Пресс-служба Гейтса в ответ на запрос издания заявила, что основатель Microsoft не имел никаких финансовых отношений с Эпштейном. Сам Гейтс ранее рассказывал, что несколько раз обедал с Эпштейном, чтобы обсудить благотворительный проект, который в итоге не реализовался. При этом основатель Microsoft подчеркивал, что встречи с финансистом были ошибкой.