Финансист Джеффри Эпштейн пытался шантажировать основателя Microsoft Билла Гейтса из-за романа бизнесмена с девушкой из России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников издания, у Гейтса был короткий роман с бриджисткой из России по имени Мила Антонова (в 2010 году она в видеоролике упоминала, что некоторое время назад встретилась с основателем Microsoft на турнире по бриджу и сыграла с ним партию).

Гейтс познакомился с Милой Антоновой в 2010 году, а в 2013 году девушка встретила Эпштейна, у которого якобы она одолжила деньги на обучение. В 2017 году, как отмечает издание, Эпштейн написал основателю Microsoft и потребовал возместить эти средства.