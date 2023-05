Бахмут также оказался на первых полосах крупнейших американских газет. «В то время как Россия заявляет о победе в Бахмуте, Украина ищет возможности среди руин», - пишет The New York Times. «Город пал, но украинские войска стремятся окружить его», - сообщает The Washington Post, и этот репортаж ее корреспондента в Украине вошел в последнем номере газеты в пятерку самых читаемых новостей.

Американские СМИ с сарказмом сообщают о том, что прокремлевские пропагандисты сравнивают захват Бахмута с «освобождением Берлина» во Второй мировой войне.

Сравним и мы, и не только с Берлином. Битва за Москву продолжалась 67 дней, за Сталинград - 125 дней, за Берлин - 9 дней. «Вагнеровцам» и российским войскам, чтобы захватить Бахмут, потребовалось 224 дня, и там, по словам президента Байдена, они потеряли 100 тысяч человек.