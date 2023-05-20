Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 11:50

Участие президента Украины Владимира Зеленского в работе саммита G7 в Хиросиме держалось в строжайшем секрете вплоть до последнего дня. Он прибыл в японский город во второй половине дня в субботу, одетый, как обычно, в зеленую армейскую форму, сошел с трапа французского самолета, который также втайне доставил его к ожидавшему кортежу. Во время проезда по улицам Хиросимы вдоль всего маршрута стояли полицейские. Участие украинского лидера перекроило программу саммита. До этого американское издание Politico предполагало, что в центре внимания «Семерки» будет разговор о путях сдерживания экономической экспансии Китая. Ожидалось также обсуждение проблемы климатических изменений. Но «драматический» визит Зеленского поставил во главу угла положение в Украине. Очевидно, что такого эффекта Киеву не удалось бы добиться, если бы президент обратился к участникам в формате видеоконференции.

Тема Китая, кстати, также заняла важное место в обсуждениях в Хиросиме, но несколько в ином плане. «Семерка» потребовала от китайского руководства «оказать нажим на Россию с тем, чтобы остановить военную агрессию и полностью вывести войска с украинской территории». Участники G7 выразили полную солидарность с Украиной и заявили о том, что они будут ее поддерживать всеми возможными средствами. Но больше, чем слова, говорят действия США и их союзников из числа западноевропейских государств. Нашумевшая встреча советника по нацбезопасности Белого дома Джейка Салливана в британской столице с представителями военных ведомств самой Великобритании, а также Франции, Германии, Польши и Нидерландов поставили точку в вопросе поставки самолетов, а также создания логистической цепочки и подготовки украинских пилотов. У Нидерландов и Польши есть F-16, что делает их ключевыми странами в предоставлении самолетов Украине. Байден обнародовал свое решение дать зеленый свет этим поставкам, а также начать готовить условия для тренировок украинцев, что означает радикальную смену настроений американского руководства, прежде не допускавшего предоставление Киеву F-16. На саммите «Семерки» Байден подтвердил это намерение Белого дома.

Но не только это стало сенсацией в Хиросиме. Вероятно, далеко не все участники саммита и приглашенные на него гости из других стран, не входящих в семерку (такие как бразилец Лула, который ждал Зеленского, но тот к нему не пришел), знали название Бахмута, небольшого городка на Донбассе, население которого составляло до войны около 70 тысяч человек. Во время саммита это название было на устах у всех. Сам Зеленский, посетивший памятник жертвам Хиросимы и увидев ужасающие кадры последствий ядерной бомбардировки, сравнил его с этим японским городом. «Сейчас там не осталось ничего, Бахмут остается лишь в нашем сердце», - сказал он. Но, возможно, не только в сердце. В последние часы сообщается о контрнаступательных действиях ВСУ в районе Бахмута, а также о том, что город не полностью захвачен «вагнеровцами».