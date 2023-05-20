Шольц объяснил, почему Украину не принимают в НАТО

Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt.

По словам Шольца, это связано с тем, что на данный момент Украина не готова выполнить ряд условий НАТО.

«В 2008 году в Бухаресте НАТО приняла решения, в которых была сформулирована долгосрочная перспектива. Всем ясно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО) не произойдет. В том числе и потому, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина в настоящее время не может выполнить», - сказал Шольц.

Комментируя поставки оружия Украине, канцлер Германии отметил, что Киев продолжит получать вооружение западного производства и после завершения войны. Шольц подчеркнул, что страны Запада пока не обсуждают гарантии безопасности для Киева, ведь конфликт с Москвой еще не закончился.