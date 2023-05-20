Пашинян хочет скорого мира с Азербайджаном

Ереван надеется на подписание мирного соглашения с Баку в кратчайшие сроки, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

По словам Пашиняна, вокруг соглашения о мире ведутся интенсивные переговоры: «Надеемся по возможности быстро достичь согласия вокруг текста и подписать его».

Он добавил, что правительство Армении считает продвижение мирной повестки единственным способом снизить напряженность в регионе.

Пашинян также заявил, что «зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана должен быть произведен в соответствии с картами, утвержденными в 1975 году Генштабом СССР, что даст гарантию стабильности».

Армянский премьер добавил, что «миссия ОДКБ не действует на территории Армении, потому что Организация не фиксирует, в каких пределах находится граница Армении. Когда Организация это зафиксирует, то 90% проблем будет снято».