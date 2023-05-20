Состояние экс-главы Евлаха ухудшилось

Состояние бывшего главы Исполнительной власти Евлаха Годжи Самедова, находящегося под арестом, снова ухудшилось.

Как сообщает haqqin.az, на днях Самедова перевели из колонии в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Адвокат экс-главы Евлаха Эльнур Велиев заявил: "Третий день его давление колеблется в диапазоне 40/60. В настоящее время делаем все, чтобы он дольше остался в больнице".

Отметим, у Годжи Самедова проблемы с сердцем. За время ареста ему трижды проводили операцию.

Годжа Самедов был арестован Службой государственной безопасности. Бывшему главе исполнительной власти, обвиняемому в должностных преступлениях, назначено наказание в виде 5 лет и 9 месяцев лишения свободы.