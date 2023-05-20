В Иране новый глава Совбеза
Генерал Али Акбар Ахмадиан назначен новым секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана. Соответствующий указ подписал президент страны Ибрагим Раиси, сообщают иранские СМИ.
Ранее этот пост занимал Али Симхани.
Отметим, что 62-летний Ахмадиан служил начальником Объединенного штаба КСИР в 2000-х годах, а затем возглавил Стратегический центр корпуса. Он является одним из основателей военно-морских сил КСИР.
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