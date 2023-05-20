Пашинян не исключил подписания документа с Азербайджаном 25 мая

Армянский премьер отметил, что мирный договор с Баку вряд ли будет подписан в ходе этой встречи.

Пашинян также добавил, что Ереван ждет от Баку поправок по тексту мирного соглашения, и если данные поправки устроят армянскую сторону, то договор может быть подписан в ходе одной из будущих встреч.

«До встречи в Вашингтоне мы передали Азербайджану наши поправки по тексту мирного договора и сейчас ожидаем получить их поправки, которые надеемся, будут созвучны достигнутым в Вашингтоне договоренностям, тому продвижению взаимопонимания, которое было констатировано.

То есть если Азербайджан на днях передаст нам свой вариант и за несколько дней мы рассмотрев увидим, что документ соответствует логике взаимных уступок, то почему нет, договор может и быть подписан в ходе следующих встреч. Но пока мы не получили их реакцию. Что касается международных гарантов, то должен с удовлетворением отметить, что есть некое приближение позиций и по этому вопросу», - сказал он.

Пашинян также заявил, что в повестке Армении с ЕС и США нет речи о выдавливании России из региона: «Мы лишь обсуждаем с ними вопросы региональной безопасности. Армянская сторона не получала никаких сигналов от Запада о том, что надо прогнать Россию или разорвать с ней отношения. Я думаю, что таких сигналов мы никогда не получим».

Напомним, ранее Пашинян заявлял, что Россия предложила провести 25 мая трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и России, и Ереван предложение принял.