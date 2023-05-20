Милли Меджлис и ПА ОБСЕ проводят конференцию в Баку

В рамках конференции состоятся панельные дискуссии на тему «Роль «зеленых» концепций и технологий в устойчивом развитии и восстановлении экономики» и «Укрепление устойчивости цепочек поставок посредством облегчения международных перевозок и торговли во имя устойчивого развития».

Международная конференция на тему «Роль национальных парламентов в поощрении безопасности и стабильности посредством «зеленой» экономики, координации транспорта и устойчивого развития» в понедельник начала работу в Баку. Конференция организована Милли Меджлисом совместно с Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ.

Как отметила выступившая на открытии мероприятия спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, развитие зеленой энергетики в современном мире имеет очень важное значение. Альтернативные источники энергии будут влиять на все аспекты устойчивого развития. Зеленая энергетика является одним из пяти приоритетов стратегического плана развития с Азербайджаном на 2030 год.

Спикер сообщила, что завтра участники конференции отправятся в Физулинский район, где ознакомятся с реализацией проектов по зеленой экономике. По словам Гафаровой, Азербайджан имеет огромный потенциал в плане ВИЭ. С этой точки зрения Азербайджан окажет еще больший вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Сахиба Гафарова также затронула широкие транспортные и транзитные возможности Азербайджана. Осуществляемые в транспортной сфере проекты превратят Азербайджан в крупнейший транзитный коридор региона, отметила спикер.

Гафарова ознакомила участников конференции с проводимыми на освобожденных территориях Азербайджана восстановительными работами. «Посетив эти территории, вы увидите разрушения, которые армяне совершили там. В то же время вы станете свидетелями восстановительных и строительных работ, проводимых Азербайджаном на своих освобожденных от оккупации землях», - сказала она.

Гафарова добавила, что в период оккупации азербайджанских земель армяне также совершили там экологический террор, уничтожили леса, заповедники, эксплуатировали природные ресурсы, загрязняли реки.