Ядерная опасность: Запорожская АЭС полностью обесточена

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне нестабильной, заявил в Twitter гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

"ЗАЭС сегодня утром потеряла все внешнее электричество в седьмой раз во время конфликта, что вынудило ее полагаться на аварийные дизель-генераторы для получения энергии; ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне уязвима. Мы должны составить план защиты сейчас, эта ситуация не может продолжаться", — написал Гросси.

Ранее оккупированная российскими военными Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. В Энергоатоме сообщили, что утром 22 мая (в 5:26) отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи - Днепровская 750 кВ.

"После потери внешнего питания, жизненно необходимого для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался", - предупредили в Энергоатоме.

Отмечается, что в случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.