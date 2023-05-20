Рекордный урожай зерна, собранный российскими фермерами в прошлом году, оказался не нужен крупнейшему торговому партнеру России - Китаю. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные таможни КНР, по итогам января-апреля Китай импортировал 6 млн тонн пшеницы - на 60% больше, чем годом ранее. Но российские поставки составили лишь 30 тысяч тонн, или 0,5% от импорта.

Издание подчеркивает, что хотя в прошлом году Пекин заявил, что разрешит импорт из всех уголков России, торговле мешает множество проблем, включая фитосанитарные правила и транспортные проблемы.