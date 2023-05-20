Ереван пока не принял решение об участии в военных учениях ОДКБ в Кыргызстане, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Что касается отношений с ОДКБ, нам кажется, что это организация выходит из Армении, а не наоборот. Если Армения де-юре примет об этом решение, то это случится, если страна зафиксирует выход ОДКБ из Армении, то есть невыполнение ею своих обязательств», - заявил Пашинян.

Он добавил, что Армения примет решение о выходе из ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной» структурой.

Пашинян также заявил, что членство в ОДКБ не позволяло Еревану приобрести военную технику не российского производства, хотя такие предложения были: «Армения получала от других стран предложения приобрести военную технику, но этому препятствовало членство Армении в ОДКБ. Нам говорили – ваша страна является членом ОДКБ, что еще обсуждать с вами», – сказал Пашинян.