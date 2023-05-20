В Товузе не могут найти пропавшую девочку

Пропавшая в Товузе 13-летняя Афсана Тагиева до сих пор не найдена. По информации, предоставленной haqqin.az Гянджинской региональной группой МВД, продолжаются розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшей девочки.

Cогласно информации, А.Тагиева, жительница села Ашаги Гушчу Товузского района, является дочерью Матлаба Тагиева, брата Расима Тагиева, главы Товузского районного отделения Государственного комитета по работе с религиозными организациями.

В МВД сообщили приметы Тагиевой: рост 155 см, глаза черные, волосы короткие, телосложение среднее. Когда она вышла из дома, на ней были синие джинсы, красная рубашка с короткими рукавами и желтые туфли.

Есть также предположения, что она могла сбежать из дома.