Пашинян о международных гарантиях для мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что международные гарантии для мирного договора между Баку и Ереваном могут быть предоставлены, если международное сообщество зафиксирует искреннее желание обеих сторон установить долгосрочный мир.

Он отметил, что гарантирование стабильности и безопасности в таком сложном регионе является огромной ответственностью и может иметь как положительные, так и отрицательные последствия, поэтому не все страны и организации стремятся активно брать на себя эту роль.

Пашинян подчеркнул, что если международное сообщество признает искренность намерений сторон установить долгосрочный мир, то найдутся страны или организации, готовые взять на себя ответственность за предоставление гарантий. При этом он не упомянул, о каких странах может идти речь.