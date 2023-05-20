В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в ВМС были проведены тактические учения, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, корабли по сигналу тревоги покинули пункт базирования и осуществили практические действия по выполнению боевых задач с целью охраны и защиты энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.