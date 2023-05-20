ВСУ атаковали КПП «Грайворон» в Белгородской области, в сети появляются кадры с заходом танков на территорию России, сообщается в российских и украинских телеграм-каналах.

Российские телеграм-каналы пишут об «ожесточенном бое с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновка», «с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов, работает ПВО». Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Атаке подверглись населенные пункты Антоновка, Козинка, Гора-Подол, Замостье.

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) показали в соцсетях кадры «операции» в районе села Безлюдовка (Шебекинский район, Белгородской области РФ). «Бойцы «РДК» снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободной», - говорят бойцы.