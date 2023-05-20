Лукашенко едет к Путину «решать проблемы»

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в среду встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить и снять имеющиеся проблемы, сообщают белорусские СМИ.

"Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем [в отношениях с РФ]. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм, - сказал Лукашенко в понедельник на встрече с послом республики в России Дмитрием Крутым. - Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", - сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что он регулярно встречается с российским лидером: "Но это не для того, чтобы посмотреть друг на друга. Хотя и это важно - настроения президентов всегда важны. Но тем не менее мы старались помочь правительствам развязать какие-то узлы".