Пашинян предложил создать демилитаризованную зону на границе с Азербайджаном

После подписания мирного договора с Азербайджаном можно создать демилитаризованную зону вдоль границы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

Комментируя состояние армяно-российских отношений, Пашинян заявил, что не считает враждебным отношение Москвы к Еревану: «Мы считаем, что следует сделать все возможное для развития и углубления наших взаимоотношений».