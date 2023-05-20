Пашинян предложил создать демилитаризованную зону на границе с Азербайджаном
После подписания мирного договора с Азербайджаном можно создать демилитаризованную зону вдоль границы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.
Комментируя состояние армяно-российских отношений, Пашинян заявил, что не считает враждебным отношение Москвы к Еревану: «Мы считаем, что следует сделать все возможное для развития и углубления наших взаимоотношений».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!