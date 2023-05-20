Признанная Ереваном территория Азербайджана в 86 600 кв. км включает и анклавы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

Он также отметил, что Ереван готов признать Карабах частью Азербайджана «при условии обеспечения безопасности армянского населения».

Пашинян предложил рассматривать признание территорий Армении и Азербайджана в пакете. По его словам, по части анклавов есть несколько вариантов, к примеру, либо после подписания мирного соглашения состоится обмен территориями, либо ничего не изменится.

Отметим, что армянская армия в период Первой Карабахской войны оккупировала семь азербайджанских анклавных сел, принадлежащих Газахскому району (Юхары Аскипара - 8,6 кв. км, Ашагы Аскипара - 9,1 кв. км, Баганис Айрым - 40 кв. км, Бархударлы - 10,1 кв. км, Coфулу - 22 кв. км, Гызыл Хаджили - 11 кв. км, Xeйримли - 4,1 кв. км), и одно село, относящееся к Нахчыванской Автономной Республике (Кярки, 19,2 кв. км).