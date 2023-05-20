Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 мая в Баку и на Апшеронском полуострове в основном без осадков, северный ветер сменится днем южным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем - 24-29° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 65-75%.
Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки, возможен град. Местами туман, восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем - 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем - 13-18° тепла.