Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста

Усилиями Национальной разведывательной службы Турции (MİT) в иракском районе Гара нейтрализован террорист РКК Эмре Шахин по позывным «Роди».

Anadolu со ссылкой на данные источников в структурах безопасности в Анкаре сообщает, что Эмре Шахин примкнул к террористам РКК в 2014 году и участвовал во многих терактах против сил безопасности Турции в юго-восточной провинции Ширнак.

В 2019 году он перебрался из Турции в Ирак, где занимался формированием засекреченных каналов связи для нужд кровавой организации.

Спецслужбы Турции вычислили местоположение террориста, по которому был нанесен точечный удар. Вместе с ним ликвидирован его охранник.