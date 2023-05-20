Лукашенко помиловал Протасевича

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал бывшего администратора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, который был ранее приговорен к 8 годам лишения свободы по делу о заговоре для захвата власти. Об этом сообщил журналистам сам Протасевич, передают белорусские СМИ.

В начале мая суд приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы. Его обвинили в заговоре с целью захвата власти, организации массовых беспорядков, распространении заведомо ложных сведений и оскорблении Александра Лукашенко. Прокуратура требовала для него десять лет лишения свободы.