Бывший сотрудник военной прокуратуры требует ареста жены

Некоторое время назад в СМИ распространилась информация о том, что старший следователь Военной прокуратуры, судебный советник Джейхун Гусейнов применил насилие в отношении супруги.

Гусейнов после публикации данной информации обратился в суд с требованием предъявить своей супруге Наргиз Гусейновой специальное обвинение.

В своей жалобе Гусейнов отметил, что его супруга в интервью СМИ распространила не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство, а также нанесла ущерб его деловой репутации.

Мужчина потребовал обвинить свою супругу по статье 147.2 (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК Азербайджана и приговорить ее к 6 месяцам лишения свободы.

Подготовительное заседание суда назначено на 26 мая. Жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Эльнуры Раджабовой.

Напомним, что в марте этого года супруга Наргиз Гусейнова рассказала журналистам, что супруг, угрожая служебным оружием, потребовал от нее признаться в измене, а после признания увез ее в безлюдное место и ударил ломом.

Отмечается, что супруги Гусейновы воспитывают двоих детей. В настоящее время в Гарадагском районном суде проходит их бракоразводный процесс.