Алиев: Азербайджан признателен Литве

«В рамках двустороннего сотрудничества Азербайджана и Литвы важную роль играют и связи между Европейским союзом и Азербайджаном, и мы выражаем признательность Литве за усилия, направленные на развитие этих отношений». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая в заявлении для прессы с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

Глава государства напомнил, что спустя два месяца после визита в Азербайджан президента Литвы в мае прошлого года в Баку между Еврокомиссией и Азербайджаном был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере. Президент Алиев подчеркнул, что этот меморандум в настоящее время успешно реализуется: «Азербайджан предпринимает очень серьезные шаги по транспортировке природного газа на европейские рынки. Объем транспортируемого, то есть экспортируемого газа с каждым годом растет и будет расти».

Ильхам Алиев также сказал, что «сегодня мы провели обмен мнениями и по созданию в Литве и Азербайджане возобновляемых видов энергии».

«И в Литве, и в Азербайджане этой сфере уделяется очень большое внимание. Считаю, что в ближайшем будущем будет возможным двустороннее сотрудничество и в данной области», - отметил глава государства.