Президент Чехии призвал разгромить Россию

Президент Чехии Петр Павел призвал не отказываться от усилий по разгрому России в Украине, сообщают чешские СМИ.

"На этом этапе я хотел бы призвать, чтобы мы не отказывались от наших совместных усилий, направленных на победу над Россией в Украине, и чтобы мы отвергли нарушение правил международного порядка, свидетелями которого являемся", – сказал Павел.

Кроме того, Павел указал на усталость европейцев из-за развязанной Россией войны: "Усталость от войны оказывает давление на политиков и затрудняет управление государственными финансами. Будет все труднее поддерживать единство в поддержку Украины".